FC Barcelone - Mercato : le PSG a recalé le Barça pour l'une de ses stars !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Poussé vers la sortie comme un mal propre cet été par les dirigeants du Paris Saint-Germain après 11 ans passés au club, Marco Verratti va rejoindre le club qatari d'Al-Arabi. Son arrivée devrait être officialisée sous peu. Mais le milieu de terrain italien aurait pu rester en Europe plutôt que de partir au Qatar.

Verratti était trop cher pour le Barça !

Et pour cause, d'après nos confrères de L'Équipe, le FC Barcelone, qui n'a jamais été insensible au profil de Marco Verratti, aurait fait partie de ses prétendants cet été mais le club blaugrana, comme Chelsea et le Bayern Munich, n'aurait pas pu s'aligner sur les 50 millions d'euros bonus compris réclamés par le PSG pour céder le joueur formé à Pescara. C'est donc un nouveau rendez-vous manqué entre le Barça et Marco Verratti après son transfert avorté en Catalogne à l'été 2017.

PSG - Mercato : très marqué, Verratti sort du silence sur son départ et son arrivée au Qatar https://t.co/8IVaRnyN3t — But! Football Club (@club_but) September 12, 2023

Podcast Men's Up Life