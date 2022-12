FC Barcelone - Mercato : le PSG en épouvantail pour une piste du Barça ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il va falloir vous y faire. Les rumeurs seront nombreuses et les médias n'auront cesse de les relayer. Le petit jeu habituel du mercato, en somme. Qui a déjà débuté pour le quotidien catalan, Sport, au sujet d'un dossier chaud du FC Barcelone : N’Golo Kanté.

Le club catalan souhaite le joueur et voudrait même, selon Sport, essayer de le rapatrier dès cet hiver puisqu'il est en fin de contrat dans six mois avec Chelsea. Peu probable. Surtout que le club anglais n'a pas dit son dernier mot quant à une prolongation et qu'un nouveau club serait arrivé sur le dossier : le PSG !

Selon Sport, si le club de la capitale suit le milieu de terrain français, c'est avant tout pour faire monter les enchères. Et pas vraiment pour le recruter. On vous le dit, le mercato commence fort...