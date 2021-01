FC Barcelone - Mercato : le PSG fond sur Messi, le Real Madrid a verrouillé Alaba

MARCA : « Accord verrouillé avec Alaba »



Marca sort la bombe du jour et annonce un accord verrouillé entre David Alaba et le Real Madrid. Le défenseur du Bayern Munich (28 ans) se serait ainsi mis d’accord sur un contrat de quatre ans un salaire de 11 millions d’euros par an.

SPORT : « Le PSG va sur Messi »



Les mots de Leonardo dans France Football, assurant que Lionel Messi ferait partie des cibles du PSG au mercato estival, sont largement repris dans la presse catalane. SPORT en fait sa Une du jour et assure que le club de la capitale va relancer le dossier du crack du FC Barcelone incessamment sous peu.

MUNDO DEPORTIVO : « Le PSG s’engouffre pour Messi »

Comme son concurrent, Mundo Deportivo s’est jeté sur la sortie médiatique de Leonardo pour relancer à plein le feuilleton PSG - Messi. Le journal catalan y voit une tentative de déstabilisation du club de la capitale avant les 8es de finale de la Ligue des champions en février-mars.

AS : « Frustration maximale »

AS est loin de tout cela et préfère s’attarder sur la période compliquée du FC Barcelone en général cette saison et de Lionel Messi en particulier. En attente de sa suspension, le capitaine blaugrana affiche en effet sa pire moyenne de but (0,64) et de passe décisive (0,88) par match depuis la saison 2007-2008.