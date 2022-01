FC Barcelone - Mercato : le PSG freine la venue de Morata

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

C'est un billard à trois bandes. Et, à cette heure, on doute que le FC Barcelone sorte vainqueur de la partie qui s'est engagée depuis le début du mercato. Plusieurs semaines, même que le club catalan tente, comme vous le savez sans doute, d'attirer dans ses filets l'attaquant de la Juventus Turin, Alvaro Morata.

Problème, son entraîneur, Massimiliano Allegri, a fermé la porte. Du moins pour le moment, son avis étant suspendu à la possibilité de recruter l'attaquant argentin du PSG, Mauro Icardi. Et comme le souligne le quotidien catalan, Sport, on est loin, très loin même d'un dénouement dans ce dossier, les dirigeants qataris ne souhaitant pas entendre parler d'un prêt. Autre souci, pour Morata et pour la Juventus, la récente blessure de Neymar, et l'absence de Messi pour cause de Covid, ont poussé Pochettino à vouloir conserver Icardi.

Jusqu'à la fin du mois de janvier ? Rien ne le dit.