FC Barcelone - Mercato: le PSG revient dans la course pour Messi !

Lionel Messi est clair : il ne veut plus entendre parler du FC Barcelone. Aux dernières nouvelles, l’attaquant argentin aurait un rendez-vous en haut lieu cette semaine pour négocier son départ. Son but est de partir par la grande porte même s’il sait que Josep Maria Bartomeu lui mettra des bâtons dans les roues.

En attendant que l’intéressé sorte enfin du silence par lui-même, son entourage le fait pour lui. Son cousin Maxi Biancucchi, qui a notamment évolué au Brésil, au Paraguay et au Mexique, a donné son opinion sur les envies d’ailleurs de « La Pulga. »

Le cousin de Messi n’écarte pas le PSG

« Je pensais qu’il ne quitterait jamais le Barça, a-t-il concédé à Radio Continental. Leo doit trouver l’endroit où il peut être heureux. S’il était heureux à Barcelone, il y serait resté. Il n’a plus ce bonheur et il veut trouver une nouvelle direction. C’est son droit. D’après ce que j’ai lu, il a un contrat jusqu’à l’année prochaine. Si nous l’analysons, ce serait bon qu’il parte aujourd'hui car le club recevrait de l’argent et qu’il ne serait pas libre. Ils doivent écouter ce qu’il ressent. J’aimerais le voir dans une équipe qui joue bien. De toutes les équipes qui ont été mentionnées (dans les médias), je pense qu’il s’intégrerait bien à Manchester City. Au PSG aussi, mais nous devons attendre, et où qu’il aille, il sera heureux et aura la paix. »

Messi n'a rien contre le PSG

Foot Mercato ajoute que le PSG continue d'étudier la faisabilité d'un transfert de Messi dans la capitale. Cette réflexion ralentit considérablement le recrutement parisien. De plus, Neymar parle avec la star argentine en lui louant les qualités de la vie parisienne, chose à laquelle ne serait pas insensible sa compagne Antonella.