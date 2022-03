FC Barcelone - Mercato : le PSG va encore venir gâcher la vie des Blaugrana !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Entre le FC Barcelone et le PSG, c'est la guerre depuis la remontada de 2017, et même un peu avant, les Qataris n'ayant pas apprécié que les dirigeants crachent sur le dopage financier réalisé à Paris alors qu'ils avaient profité du partenariat avec Qatar Airways. Neymar a été le premier à s'envoler pour Paris, Messi l'a suivi depuis et il y a également eu les vrais-faux départs de Marco Verratti et Marquinhos en Catalogne. Qu'on se le dise, le conflit pourrait se poursuivre cet été !

Non pas que Messi pourrait abandonner Paris pour retourner à Barcelone. C'est le PSG qui compte encore asticoter le Barça puisque, selon le Daily Mail, le leader de la L1 serait intéressé par Raphinha, cible estival des Catalans. Le Brésilien, ancien du Stade Rennais aujourd'hui à Leeds, serait le remplaçant de Kylian Mbappé. Il en coûterait 75 M€ au futur acquéreur, 25 M€ si les Peacocks sont relégués. L'autre piste des Parisiens se nomme... Ousmane Dembélé. Selon des médias espagnols, le Français du Barça se serait déjà mis d'accord avec le PSG pour une future arrivée. On le voit, quoi qu'il arrive finalement cet été, la guerre Barcelone-Paris devrait connaître un nouveau chapitre. Surtout si Kylian Mbappé décide finalement de devenir blaugrana, comme l'écrit L'Equipe...

Mbappé, Pochettino, Neto, Raphinha: Los últimos rumores de fichajes del #PSG https://t.co/uxNx5QFegV — Sólo Parisiens (@soloparisiens) March 26, 2022

Le PSG aussi veut Raphinha Cible du FC Barcelone dans le cas où Ousmane Dembélé ne prolongerait pas cet été, Raphinha (Leeds United) plaît également au Paris Saint-Germain. Le Brésilien, ancien du Stade Rennais, viendrait pour remplacer Kylian Mbappé.

Raphaël Nouet

Rédacteur