FC Barcelone – Mercato : le Real Madrid prêt à lâcher Haaland, le Barça prépare son offensive

Si pour beaucoup de médias, l'avenir d'Erling Haaland (Borussia Dortmund) s'écrira au Real Madrid ou à Manchester City, du côté de la presse catalane, on reste très optimiste pour le FC Barcelone. Alors que la volonté du Norvégien serait de jouer en Espagne, Mundo Deportivo croit savoir que ce ne serait finalement pas possible chez les Merengue.

Le Real doute de l'intérêt de se lancer dans le dossier...

Le Real n'aurait en effet pas l'intention de mener une bataille alors que la priorité se nomme Kylian Mbappé (PSG), qui est libre de tout contrat, et que les Merengue disposent déjà de Karim Benzema et Vinicius Jr. Par ailleurs, Florentino Perez n'aurait pas trop envie de rentrer en négociations avec Mino Raiola, lui qui avait déjà laissé son directeur général José Angel Sanchez rencontrer la délégation Haaland le 1er avril dernier lors de la visite de l'agent et du père du joueur en Espagne.

… Pendant que le Barça se crée un trésor de guerre

Dans le même sens des informations que laisse visiblement fuiter l'entourage de Joan Laporta, SPORT détaille le plan de financement du Barça. Le FC Barcelone espère pouvoir financer la venue d'Haaland grâce aux ventes définitives de ses prêtés Trinçao (Wolverhampton, 30 M€), Antoine Griezmann (Atlético, option obligatoire de 40 M€ payable en 2023) et Philippe Coutinho (Aston Villa, 40 M€). Si l'un de ses éléments venaient à finalement revenir en Catalogne, le Barça sacrifierait alors Miralem Pjanic (prêté à Besiktas) et Alex Collado (prêté à Grenade), deux joueurs sans option d'achat mais qui peuvent compléter le pécule nécessaire pour Haaland.

Haaland, c'est plus de 80 M€ l'été prochain

Par ailleurs, et selon Fabrizio Romano, la fameuse clause libératoire d'Erling Haaland, effectivement à l'été 2022 n'est pas de 75 M€ mais de 80 M€ et ne comprend pas les diverses commissions dûes à Mino Raiola. Un point non négligeable du dossier.