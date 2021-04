FC Barcelone - Mercato : le Real Madrid prêt à tout pour détourner Lionel Messi du PSG !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L'avenir de Lionel Messi reste flou même si Joan Laporta, le président du FC Barcelone, semble bien parti pour convaincre Sergio Aguero, grand ami de la star, de signer au Barça. Et alors que le PSG représente toujours une menace, Laporta a reçu un soutien étonnant : celui de son vis à vis du Real Madrid, Florentino Pérez.

Pérez souhaite qu'il reste au Barça

Dans l’émission El Chiringuito,le président merengue a eu ces mots : « J’aimerais qu’il reste parce que c'est un grand joueur. Quand le Real et le Barça s'affrontent, le monde est paralysé et le match est suivi par peut-être 500 à 600 millions de personnes. C'est un luxe que nous sommes les seuls à avoir ici. Quand City et United jouent, ça n'arrive pas ».