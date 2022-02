FC Barcelone - Mercato : le Real Madrid responsable du recrutement de Pedri

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Aujourd'hui considéré comme le meilleur joueur du FC Barcelone et comme l'un des futurs grands du football mondial, Pedri (19 ans) gravit les échelons à vitesse grand V. Depuis qu'il a posé les pieds en Catalogne il y a un an et demi, il enchaîne les matches et les performances impressionnantes. L'ancien secrétaire technique du FCB Ramon Planes a révélé sur Radio Marca que le recrutement de l'ancien joueur de Las Palmas était lié à un traumatisme nommé Marco Asensio.

"Après un Majorque-Saragosse, j'étais totalement sous le charme d'un jeune footballeur qui était Marco Asensio. Mais il s'est passé ce qu'il s'est passé car tout va très vite dans le football. J'ai eu peur qu'il se passe la même chose avec Pedri, que le Real Madrid nous le pique, c'est pourquoi nous l'avons recruté." L'épisode dont parle Planes remonte à 2014. Asensio évoluait alors à Majorque et le Real l'avait recruté pour 4 M€. Mais, comme le rappelle Bernabeu Digital, le Barça ne doit pas avoir de regrets car l'ailier est fan des Merengue et n'aurait pas accepté de s'engager avec le FCB.