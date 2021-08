FC Barcelone - Mercato : le Real Madrid torpille la prolongation de Messi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Ce mercredi, l'ensemble des médias espagnols sont unanimes pour annoncer l'imminence de la prolongation de contrat de Lionel Messi. L'Argentin va bien signer pour cinq nouvelles saisons avec les Blaugranas. Ce nouveau bail a été rendu possible par deux choses : le fait que le sextuple Ballon d'Or a accepté de diviser son salaire par deux et la vente de 10% des droits de la Liga au fonds d'investissement CVC Capital Partners, qui assurait 260 M€ à chaque club.

Seulement voilà, le Real Madrid a mis son grain de sel dans l'opération ! Selon la journaliste anglaise Kaye Wiggins, qui travaille au Financial Times, les Merengue se seraient opposés au deal. Chose étonnante quand on sait qu'ils sont eux-mêmes dans le dur financièrement en raison de la crise sanitaire et de la réfection du Bernabeu. Mais priver le Barça de Messi, ça n'a visiblement pas de prix !

Update: Real Madrid opposes a €2.7bn deal to sell a minority stake in La Liga to CVC - even though the club stands to receive about €260m from the deal



Clubs have already stopped private equity firms buying stakes in Italian & German football leagues https://t.co/G3C520EW63