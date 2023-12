FC Barcelone - Mercato : le remplaçant idéal de Lewandowski s'éloigne des Blaugranas

Après une première saison quasi idyllique à Barcelone, marquée par un titre de champion d'Espagne et un autre de meilleur buteur de Liga, Robert Lewandowski connaît des jours difficiles. L'équipe joue moins bien, a plus de mal à le trouver. Et quand c'est le cas, le Polonais fait preuve d'un manque de réalisme inhabituel, en témoigne sa tête manquée dans les arrêts de jeu contre Gérone (2-4), qui aurait pu permettre au Barça de revenir à 3-3. Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2026, l'attaquant de 35 ans pourrait être poussé vers la sortie en juin prochain.

Pour le remplacer, les dirigeants blaugranas n'auront pas l'embarras du choix, surtout avec leurs finances limitées. Une chose est sûre : ils ne pourront pas attirer Lautaro Martinez. L'Argentin de 26 ans, qui était le chouchou de Lionel Messi, à tel point que ce dernier voulait le faire venir en Catalogne dès 2019, va prolonger avec l'Inter Milan. Son agent a confirmé des discussions avec les dirigeants nerazzurri, qui devraient déboucher sur un bail jusqu'en 2028. Capitaine de l'Inter dont il est le meilleur buteur (16 réalisations en 21 matches cette saison), Martinez n'est pas près de rejoindre Barcelone...

#LautaroMartinez’s agente (Alejandro Camano) confirms to Numero Diez: “He is very happy at #Inter. We are in working to extend his contract in the next days”. Ready a new deal until 2028 as revealed in exclusive last July. #transfers https://t.co/yFRXPKNMHi