FC Barcelone – Mercato : le retour de Messi freiné, Tebas colle un gros coup de pression

Si le plan initial du FC Barcelone était que Lionel Messi débarque à l'entraînement le 2 août en même temps que Sergio Agüero et Emerson, la reprise de l'Argentin devrait finalement être différée. En effet, comme le confirme ce dimanche Sport et Mundo Deportivo, « la Pulga » ne reprendra pas l'entraînement à la Cuidad Esportiva Joan Gamper avant d'avoir signé son nouveau contrat et que celui-ci a été homologué.

Messi ne reprendra pas le 2 août sans contrat...

Déjà d'accord avec le Barça sur la base d'un bail de cinq ans, Lionel Messi attend que son club se mette en conformité avec les règlements - soit en baissant sa masse salariale, soit en réalisant de grosses ventes, soit par le biais d'un autre subterfuge – pour revenir au centre d'entraînement. Un retard à l'allumage qui ne devrait pas avoir trop de conséquences sur son état de forme puisque, comme le rapporte Sport, le sextuple Ballon d'Or effectue un gros travail physique pendant ses vacances.

Tebas ne relâche pas la pression

Reste toutefois à savoir si le FC Barcelone parviendra à faire homologuer le contrat de Messi avant la date butoir du 13 août alors que, du côté du président de la LFP, Javier Tebas, on ne fera aucun cadeau : « Il est impossible de tricher (…) Le contrôle économique préserve l'intégrité de la compétition et rend la Liga durable. Tout dépend du Barça. Ils connaissent les règles à propos du contrôle économique et il n'y a pas d'exceptions », a-t-il répété lors d'un entretien à Ramon Alvarez de Mon publié sur YouTube.