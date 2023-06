FC Barcelone - Mercato : le retour de Messi pousse dehors un premier indésirable

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone doit faire le ménage. Et notamment en interne, avec un plan financier viable sur le long terme et l'allègement, drastique, de sa masse salariale. Un double effort qui permettrait, peut-être, de boucler le retour tant attendu de Lionel Messi.

Xavi lui aurait indiqué la sortie

A cette heure, rien n'est fait. Mais la valse des joueurs poussés vers le départ au sein du club catalan a débuté. Ainsi, le quotidien AS affirme que Franck Kessié s'est déjà fait à l'idée d'évoluer ailleurs la saison prochaine. Et pour cause, c'est Xavi en personne qui lui aurait indiqué la sortie.

Le Barça attend plus de 30 millions d'euros comme offre. Et, toujours selon AS, aucun club n'a formulé la moindre proposition. A suivre.