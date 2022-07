FC Barcelone - Mercato : le salaire de Lewandowski dévoilé !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Après plusieurs semaines de négociations, Robert Lewandowski est officiellement un joueur du FC Barcelone depuis ce samedi. Pour s'attacher les services de l'attaquant polonais, le club blaugrana a déboursé 45 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus.

Podcast Men's Up Life

Lewandowski a baissé son salaire pour aller au Barça

Mais au Barça, Robert Lewandowski aura un salaire bien inférieur à celui qu'il avait au Bayern Munich. En effet, selon les informations d'AS, le deuxième du Ballon d'Or 2021, qui touchait 12 millions d'euros net par an avec le club bavarois, faisant de lui le plus gros salaire de Bundesliga la saison dernière, devrait désormais percevoir 9 millions d'euros net par an.

Agreement in principle for the transfer of Robert Lewandowski



🔗 https://t.co/quEclaHkdl https://t.co/YTCRbaW173 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2022

Pour résumer Au Barça, Robert Lewandowski, qui touchait 12 millions d'euros net par an avec le Bayern Munich, faisant de lui le plus gros salaire de Bundesliga la saison dernière, devrait percevoir un salaire de 9 millions d'euros net par an.

Fabien Chorlet

Rédacteur