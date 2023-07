FC Barcelone - Mercato : un ancien crack de L1 pour remplacer Dembélé ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le Clasico n'avait pas grand chose d'un match amical hier à Dallas où le FC Barcelone et le Real Madrid ont livré une rencontre très rythmée et engagée. Plus réaliste que des Madrilènes qui ont trouvé les montants à trois reprises et raté un penalty, les Blaugrana se sont imposés (3-0) et Ousmane Dembélé a montré la voie en ouvrant le score. Le premier but du Français dans un Clasico pourrait être le dernier puisque RMC indique que le PSG envisage de verser sa clause libératoire de 50 M€ et que celle-ci se termine demain.

Carrasco pisté

Dans le même temps, le journaliste Sacha Tavolieri révèle que le Barça apprécie beaucoup le profil d'un autre ancien de la L1... « Le Barça ne lâche pas Yannick Carrasco! Les Catalans veulent toujours obtenir la signature du Belge cet été, les discussions avancent même dans la bonne direction… Pour débloquer la situation, la vente d’un ailier est attendue dans les prochaines semaines en Catalogne. » A suivre, donc...

🔵🔴 🇧🇪 Infos #DiablesRouges :

🇪🇸 Le #Barça ne lâche pas Yannick #Carrasco! Les Catalans veulent toujours obtenir la signature du Belge cet été, les discussions avancent même dans la bonne direction…

🔓 Pour débloquer la situation, la vente d’un ailier est attendue dans les… pic.twitter.com/hV56ltPu6R — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 28, 2023

Podcast Men's Up Life