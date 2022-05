FC Barcelone - Mercato : le successeur de Dembélé est déjà identifié

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le feuilleton Ousmane Dembélé touche à sa fin. Le champion du monde 2018 arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain. À un peu plus d’un mois de la fin de son contrat, il n’a toujours pas prolongé son contrat avec le club catalan et son départ semble de plus en plus plausible. Cependant, les dirigeants catalans ont anticipé ce futur départ et son remplaçant a déjà été identifié.

“El Chiringuito“ annonce que le FC Barcelone a trouvé le successeur de Dembélé en cas de départ. L’ailier brésilien Raphinha, qui évolue en Premier League à Leeds, sera recruté par le club catalan si l’ancien rennais est amené à partir libre, dans un peu plus d’un mois.

💣"RAPHINHA es el FICHAJE si DEMBÉLÉ no se queda en el BARÇA".



🔥¡Atento a @jotajordi13 en #ChiringuitoDembélé!🔥 pic.twitter.com/svxwG3UejS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 11, 2022

Pour résumer Ousmane Dembélé pourrait ne pas prolonger avec le FC Barcelone. Le club catalan a déjà prévu le coup et identifié son successeur. En cas de départ du Français, l'ailier brésilien Raphinha sera recruté par les dirigeants catalans.

Adam Duarte

Rédacteur