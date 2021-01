FC Barcelone - Mercato : le terrible aveu sur l'avenir de Lionel Messi

Lors de la longue interview accordée à une chaîne espagnole le week-end dernier, Lionel Messi a assuré qu'il ne quitterait pas le FC Barcelone en janvier mais qu'il ne savait pas de quoi son avenir sera fait, lui qui sera libre en juin. Cependant, une source interne au club catalan a expliqué à un journaliste de Marca qu'en réalité, la messe était dite… "Messi est toujours disposé à quitter le Barça, rien n'a changé (malgré la démission de Bartomeu)", a expliqué cette source.

Pas d'argent, pas de grosse équipe, pas de Messi

Le journaliste de Marca Carlos Carpio explique dans un article très détaille pourquoi la prochaine élection présidentielle au Barça ne changera rien à l'affaire concernant Messi. Même un retour de son ami Joan Laporta ne le fera pas changer d'avis. Cela parce que les caisses blaugranas sont vides. Et il n'est pas question pour Messi de négocier un nouveau salaire astronomique, lui qui touche plus de 80 M€ annuels en Catalogne. Non, ce qu'il veut, c'est une grande équipe pour remporter la Champions League. Et ça, aucun candidat ne pourra le lui offrir.

La dette barcelonaise est trop grande, rendant impossible un recrutement conséquent. Neymar a plus de 100 M€, c'est impossible. A moins de vendre des joueurs, dont d'affaiblir l'effectif. Et le souci, c'est qu'en plus du Brésilien, il faudrait des défenseurs, des milieux… Les années Bartomeu ont vu le groupe du FCB s'affaiblir considérablement en qualité. Il faudra des années ou un gros investissement pour bâtir un nouvel effectif compétitif. Or, Messi, 33 ans, n'a plus le temps. Et un actionnaire type qatari est interdit par le FPF. Ne lui reste plus que la solution du départ…