FC Barcelone - Mercato : Leeds a fixé un nouveau tarif pour Raphinha

Le dossier pourrait traîner. Et notamment en raison de deux facteurs : le choix final d'Ousmane Dembélé, que l'on annonce au PSG, et le prix demandé par les dirigeants de Leeds. On parle ici, et vous l'aurez compris, du dossier Raphinha, l'attaquant de Leeds, sur qui le FC Barcelone a des vues depuis plusieurs semaines.

De toute évidence, le club anglais ne fera aucun cadeau au club catalan, et ce en dépit de ses difficultés économiques. Ainsi, et selon Mundo Deportivo, le prix plancher serait désormais de 55 millions d'euros ! Elevé pour Raphinha et surtout considérable pour un Barça qui va devoir faire des économies et libérer certains éléments pour alléger sa masse salariale.

A suivre.

Benjamin Danet

Rédacteur