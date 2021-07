FC Barcelone - Mercato : les 10 ventes qui pourraient financer la prolongation de Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Depuis le 1er juillet, Lionel Messi n'est officiellement plus un joueur du FC Barcelone. Et pour prolonger le contrat de la Pulga, les dirigeants du Barça sont dans l'obligation d'alléger considérablement leur masse salariale et donc de vendre plusieurs joueurs de leur effectif. Découvrez en images les 10 joueurs qui pourraient être sacrifiés.