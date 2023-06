FC Barcelone - Mercato : les deux pistes chaudes pour l’après-Busquets sont connues !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le Barça continue sa reconstruction sur le marché des transferts. Si les Catalans risque de faire un énorme coup en signant ilkay Gündogan, la star allemande ne devrait pas être seule à arriver à Barcelone pour renforcer le milieu de terrain. En effet pour remplacer Sergio Busquets, Xavi aurait deux noms en tête.

Selon le journaliste Gerard Romero de Jijantes, les noms de Dani Parejo (Villarreal) et d'Oriol Romeu (Gérone) ont pris de l'ampleur ces derniers jours. Deux joueurs expérimentés et dont le FC Barcelone pourrait faire venir à moindre coup. Toujours en difficultés financières et gêné par les règles de la Liga, le Barça va devoir forcément faire des coups cet été, affaire à suivre…