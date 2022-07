FC Barcelone - Mercato : les Blaugrana comptent remettre Javier Tebas à sa place très rapidement

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Grand pourfendeur du dopage financier, ce qui a le don d'énerver en France en raison de ses attaques répétées contre le PSG made in Qatar, Javier Tebas est également intransigeant avec les clubs espagnols. Le patron de la Liga a mis en place une DNCG beaucoup plus sévère que dans l'Hexagone, où le contrôle des salaires est total. Aucun passe-droit n'est accordé, même au FC Barcelone et au Real Madrid. Quand le ratio masse salarial-budget est trop élevé, la LFP bloque carrément l'inscription de nouveaux joueurs.

Cela fait plusieurs mois qu'il annonce le pire aux Blaugrana en raison de leurs dérives financières. Ces derniers temps, il s'étonnait qu'ils pensent à recruter Robert Lewandowski car il n'y a pas de marge pour un nouveau salaire. Pourtant, le Polonais est bien arrivé, de même que Raphinha. Les journalistes d'El Chiringuito se sont interrogés hier sur la capacité du FCB à inscrire ses recrues en Liga. Proche des dirigeants catalans, Jota Jordi a expliqué que ces derniers lui avaient dit qu'ils étaient sereins par rapport à ce sujet, sous-entendant qu'il y aurait bientôt des mouvements susceptibles d'incorporer Lewandowski et Raphinha. Par exemple le départ de Frenkie De Jong ?