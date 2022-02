FC Barcelone - Mercato : les Blaugrana connaissent le même traitement que le PSG pour un défenseur coté

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En plus d'avoir permis d'assister à deux des meilleures performances du FC Barcelone cette saison, les rencontres face au Napoli (1-1 ; 4-2) en Europa League auront mis en lumière le défenseur Kalidou Koulibaly (30 ans) pour ceux qui ne le connaissaient pas en Espagne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le colosse a impressionné les dirigeants catalans. A tel point que ceux-ci se sont dit que ce serait une bonne idée de le recruter.

Seulement, s'ils ne connaissaient pas Aurelio De Laurentiis, c'est chose faite ! Car le Barça s'est pris la même porte que le PSG dans le nez ! Cela fait des années que les Parisiens souhaitent faire venir le Sénégalais. Il a même été dit que celui-ci s'était acheté un appartement dans la capitale il y a deux ans. Seulement, De Laurentiis n'a jamais voulu le lâcher pour moins de 100 M€. Beaucoup trop, même pour le PSG. Pour le FCB, ce sera 70 M€. Une décote uniquement due à sa fin de contrat en 2023. Là encore, ça fait beaucoup, ce qui fait que le Barça devrait regarder ailleurs cet été pour renforcer sa défense...

