FC Barcelone - Mercato : les Blaugrana ne se cachent même plus concernant la prolongation de Messi !

La nuit dernière, le journaliste José Alvarez a expliqué sur le plateau d'El Chiringuito que la prolongation de Lionel Messi était déjà entérinée au FC Barcelone. L'officialisation devrait avoir lieu dimanche, quand la Copa América laissera un peu de répit au génie argentin, qui tente de remporter un premier trophée avec sa sélection.

Le précédent Neymar en 2017 a fait jurisprudence

Mais tant que rien ne sera acté, les supporters barcelonais vont continuer à se faire des frayeurs. Comme par exemple ce mercredi quand ils ont vu que Lionel Messi ne figurait pas dans la vidéo de présentation du nouveau maillot. Pourquoi, alors que celle-ci a de toute évidence été enregistrée ? Le doute a inondé les réseaux sociaux et laissé place à toutes les spéculations.

Heureusement, ça n'a pas duré. Et une photo a rassuré tout le monde. Elle a été prise dans la boutique officielle du Camp Nou et on y voit le nouveau maillot floqué du nom de Messi ! Si le club s'apprêtait à perdre le meilleur joueur de son histoire, il ne se serait certainement pas hasardé à vendre des tuniques affichant le patronyme d'un partant. En 2017, il avait ainsi été contraint de rembourser les supporters ayant investi sur un maillot 2017/18 au nom de Neymar, parti au PSG. La leçon a été retenue, ce qui signifie que Messi va bien prolonger !

Se queda ! La nueva camiseta de Leo #Messi ya disponible en la tienda del @FCBarcelona_es pic.twitter.com/0JPt6JdYge — KING MESSI 10 (@messi10_rey) June 16, 2021