FC Barcelone - Mercato : les Blaugrana préparent une terrible vengeance contre le PSG

FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Le départ d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid a surpris les supporters barcelonais hier soir. Car le Français était le deuxième plus gros salaire du FCB après Lionel Messi. Les deux étant partis, Sergio Busquets, Jordi Alba, Gerard Piqué et Sergio Roberto ayant diminué leurs émoluments, il semble que les Blaugrana aient récupéré suffisamment de latitude financière pour frapper un grand coup l'été prochain. Et ce grand coup a déjà un nom : Erling Haaland.

Le président du Barça, Joan Laporta, est totalement sous le fan du Norvégien. Il ne s'en cache même pas. Il a d'ailleurs fait la rencontre de son père et de son agent, Mino Raiola, en fin de saison dernière. Certainement pour poser les bases d'un futur transferts. Certes, les deux hommes étaient ensuite allés à Madrid, où le Real aimerait aussi associer le géant de Dortmund à Kylian Mbappé. Mais alors que la rumeur annonce que le PSG s'intéresse à lui pour remplacer le natif de Bondy la saison prochaine, il semblerait bien qu'Erling Haaland sera la priorité numéro un du FC Barcelone. Et dans un an, le géant catalan aura retrouvé des couleurs au niveau financier…

