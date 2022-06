FC Barcelone - Mercato : les Blaugrana se prennent une double gifle en provenance d'Angleterre

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Après l'espoir, le désespoir... Hier samedi, El Mundo Deportivo a annoncé que Pep Guardiola avait promis à Bernardo Silva de le libérer en cas de belle offre. Le milieu de terrain portugais souhaiterait rejoindre le FC Barcelone, où il formerait un duo de rêve avec Pedri. Seulement, le jour même, Manchester City avait fait savoir qu'il était hors de question de vendre son joueur. Ce dimanche, les Citizens entrouvrent la porte... mais vraiment un peu ! Toujours selon EMD, ils seraient disposés à lâcher leur joueur moyennant... 94 M€ ! Une somme folle, surtout pour un Barça exsangue financièrement ! En gros, les Blaugrana devraient vendre Frenkie De Jong à Manchester United pour 80 M€ et rajouter quand même au bout. Première claque...

La deuxième est venue de Londres où, selon le Sun, Chelsea et Ousmane Dembélé ont finalisé un accord. L'ailier, en fin de contrat à Barcelone, n'a pas donné de réponse formelle à la proposition de prolongation du FCB. Clairement, il attend de recevoir d'autres offres pour déterminer quelle sera la meilleure pour lui. Le tabloïd pense que les Blues vont empocher la mise car la Premier League plaît au joueur, Londres est une ville cosmopolite avec beaucoup de Français et, surtout, Chelsea paye bien...

