FC Barcelone - Mercato : les Blaugranas multiplient les pistes... mais attendent un geste de Javier Tebas

En plus de soulager Xavi d'un élément pas toujours facile à gérer, le départ de Memphis Depay a permis au FC Barcelone de dégraisser son imposante masse salariale. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va pouvoir recruter comme bon lui semble cet hiver. Les dirigeants catalans sont en effet dans l'attente de la réponse de la Liga sur leur capacité à attirer un nouveau joueur. Javier Tebas et ses équipes ont mis en place leur propre fair-play financier destiné à réguler au maximum les finances des 20 clubs de l'élite. Et il n'est pas certain que malgré le départ de Depay, le Barça soit autorisé à se renforcer.

Cela n'empêche pas les rumeurs de se multiplier. Rien que depuis le début de la journée, il a été question d'une arrivée de Marcelo Brozovic (Inter Milan), d'un échange entre Hakim Ziyech (Chelsea) et Franck Kessié ou encore d'un transfert de Yannick Carrasco (Atlético). Mais d'après Sport, Xavi aurait une priorité pour cet hiver : trouver un remplaçant à Robert Lewandowski. L'entraîneur barcelonais sait que son attaquant plus que trentenaire ne pourra pas tenir le rythme de deux matches par semaine quand la Coupe d'Europe recommencera. Raison pour laquelle, il faut attirer un buteur en urgence.