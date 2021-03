FC Barcelone, PSG - Mercato : les dernières infos sur la prolongation de Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Selon la presse anglaise, ils ne sont plus que deux clubs en course pour obtenir les services de Lionel Messi la saison prochaine : le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Manchester City, qui était chaud pour le recruter l'été dernier, a renoncé, décidé à frapper fort pour obtenir les services d'Erling Haaland (Borussia Dortmund). Plus que le Barça et le PSG, donc. Et les premiers sont en train de fourbir leurs armes.

Une offre d'ici quelques semaines

Selon la chaîne Esport3, le nouveau président barcelonais, Joan Laporta, a analysé les comptes du club et est prêt à formuler une première offre au sextuple Ballon d'Or. Depuis qu'il a été élu, le dirigeant garde le lien avec l'Argentin et son entourage. D'ici "quelques semaines", d'après la chaîne, Messi et son clan auront entre les mains une offre en bonne et due forme.

Par ailleurs, Ousmane Dembélé serait logé à la même enseigne, même si son contrat à lui s'achèvera en juin 2022. Les dirigeants catalans sont désormais satisfaits du Français et ils espèrent continuer avec lui, à moins d'une très grosse offre, susceptible d'offrir une bouffée d'oxygène aux finances du FCB.