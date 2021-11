FC Barcelone - Mercato : les détails du contrat de Xavi ont filtré, signature aujourd'hui ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone a remporté une victoire très importante hier à Kiev (1-0) et une nouvelle pourrait se dessiner ce mercredi. En effet, une délégation de dirigeants, dont ne ferait pas partie le président, Joan Laporta, s'est envolée pour le Qatar afin de finaliser l'arrivée de Xavi sur le banc. Les dirigeants d'Al Sadd ont donné leur accord pour que l'ancien meneur de jeu quitte le club après le match d'aujourd'hui contre Lekhwiya.

Xavi et la direction barcelonaise se seraient déjà mis d'accord sur les termes du contrat qui les unira. Sa durée sera de deux années et demi, soit jusqu'en 2024. Au niveau salarial, l'entraîneur touchera moins qu'au Qatar mais aura de grosses primes de résultats. La réunion d'aujourd'hui a pour but d'officialiser le retour de Xavi en Catalogne mais également de négocier le non-paiement de la clause libératoire du technicien, qui est d'un million d'euros. Mais pas sûr que les dirigeants d'Al Sadd acceptent, eux qui tenaient à ce que Joan Laporta fasse le voyage…

