FC Barcelone - Mercato : le Barça anticipe déjà un échec de la piste Lewandowski

Les dirigeants du FC Barcelone, notamment le directeur du football Mateu Alemany, sont prévoyants. Notamment lorsqu'il s'agit de composer avec de grands clubs européens pour des stars. Ils savent par exemple que le Bayern Munich ne se laissera pas faire concernant Robert Lewandowski. Le Polonais a beau avoir fait savoir qu'il voulait partir, les dirigeants des champions d'Allemagne savent combien il est important par le nombre de buts qu'il peut inscrire chaque saison et ils entendent le conserver jusqu'à la fin de son contrat, en 2023, à défaut de pouvoir le prolonger.

Du coup, le FCB se met en quête d'un plan B pour un grand attaquant la saison prochaine. Et son choix se porterait sur une piste déjà explorée durant l'hiver : Alvaro Morata. L'international espagnol, prêté par l'Atlético Madrid à la Juventus Turin depuis deux ans, plait toujours autant à l'état-major barcelonais et également à Xavi. C'est l'émission El Chiringuito qui a révélé cette piste hier soir. Selon elle, on pourrait très vite entendre parler de Morata à Barcelone si le Bayern refuse, par exemple, de fixer un tarif abordable pour Lewandowski...

Pour résumer Le Bayern Munich n'étant pas décidé à vendre Robert Lewandowski cet été et pouvant se montrer dur en affaires, les dirigeants blaugrana explorent une autre piste, déjà remontée cet hiver : celle menant à Alvaro Morata (Atlético/Juventus).

