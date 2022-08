FC Barcelone - Mercato : les premiers mots de Koundé avec le Barça

"J'ai eu une très bonne première impression due à l'affection que j'ai reçue de tout le monde, aussi du président. Je veux vraiment rejoindre l'équipe pour me battre pour arriver au sommet."

"Ce sont des conversations très fluides. Xavi m'a fait ressentir de l'affection, il voulait que je vienne ici. Il m'a demandé de faire comme à Séville, d'être agressif, de prendre le ballon par derrière et de m'engager dans un club très grand et exigeant comme le Barça."

"C’est vrai que Chelsea me voulait mais j’ai attendu pour que le club ait un accord avec Séville. J’avais choisi le Barça dès le départ."

"La concurrence est bonne, la titularisation est décidée par l'entraîneur. Je viens pour grandir et aider à faire tout ce que Xavi et mes coéquipiers me demandent. Je veux me battre. Pour moi, c'est un défi".

Propos retranscrits par Onze Mondial

❝I'm really looking forward to start, meet my teammates, and fight to get back to the top❞



💬 @jkeey4 on joining Barça pic.twitter.com/O9fYbhdunT