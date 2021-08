FC Barcelone - Mercato : les raisons du divorce avec Messi dévoilées

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Inimaginable et pourtant c’est bien réel. Après 21 saisons à Barcelone, Lionel Messi va plier bagage a annoncé le club blaugrana. « Malgré un accord trouvé et avec l’intention de signer un nouveau contrat, des obstacles économiques et structurels » n’auraient pas permis un accord explique le communiqué. « Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du club et du joueur ne puissent pas se réaliser ».

Plusieurs mésententes à l’origine de l’échec

Selon Marca, Lionel Messi aurait fait la demande de plusieurs recrutements notamment de son compatriote Cristian Romero en défense centre sans le Barça ne puisse répondre à sa demande. De plus, Mundo Deportivo et Rac 1, ajoute que le sextuple ballon d’or ne croit pas au projet du Barça sportivement et a des doutes sur la capacité du club à se relever économiquement.

Un autre point crucial marque la non-prolongation de Messi. La masse salariale à ne pas dépasser mise en place par la Liga ne permettrait pas au Barça d’inscrire Messi même s’il prolonge. Par ailleurs, l’accord entre le fonds d’investissement CVC et la Liga aurait été rejeté par le Barça, qui ne devrait donc pas toucher les plus de 200 millions d’euros qui lui étaient promis.

Pour toutes ses raisons, le Barça se serait résigné à ne pas prolonger Lionel Messi. Reste désormais à savoir où Messi va débarquer pour la suite de sa carrière, ce qui marque un tournant dans l’histoire du club blaugrana. Nul doute que le Paris Saint-Germain risque de s’intéresser à la situation de La Pulga.