FC Barcelone – Mercato : les raisons pour lesquelles le PSG a choisi de zapper Messi

Dans son édition du jour et sous le titre « Messi au PSG, c'est (presque) fini », Le Parisien revient sur le dossier de l'international argentin, sans club depuis le 1er juillet dernier et qui attend que le FC Barcelone se mette dans les clous pour homologuer son nouveau contrat.

Si le PSG a effectivement réfléchi à cette piste et l'a même évoqué en possibilité avec les recrues qu'il souhaitait convaincre pour la saison 2021-22, Leonardo « ne travaille pas au recrutement de la star aux six Ballons d'Or » : « Le dossier est refermé et, même si le Mercato est encore très loin de toucher à sa fin, il n'y a pas de raison à ce jour d'imaginer qu'il va se rouvrir », affirme le journaliste Dominique Sévérac.

Messi a déjà choisi le Barça, le PSG respecte sa décision

Concernant les raisons de ce changement de cap, Le Parisien explique que le PSG respecte tout simplement le choix du joueur, déjà d'accord avec le FC Barcelone sur les contours de son contrat de deux ans avant son départ pour l'Inter Miami. Paris a bien pris acte que Messi n'était pas pressé de renouveler son engagement au Barça et prêt à attendre que son club rentre dans les clous financièrement.

Sans doute aussi qu'il y a d'autres raisons à ce choix de se détourner de Messi (volonté toujours présente de conserver Mbappé ? Dossier Cristiano Ronaldo ? Explosion de la masse salariale après la folie du début du Mercato?) mais le quotidien francilien ne les mets pas en avant.