FC Barcelone – Mercato : les recrues estivales soumis à une clause spéciale ?

Si le FC Barcelone aimerait bien se renforcer l'été prochain, les Blaugranas ne sont pas sûrs d'y parvenir. A longueur d'interview, le président de la Liga Javier Tebas rappelle que le Barça n'est pas dans les clous du fair-play financier espagnol et doit dégager 200 M€ de masse salariale sous peine d'être interdit de recrutement.

Des sorties qui n'entament pourtant pas le moral de Joan Laporta et de ses équipes, le FC Barcelone essayant toujours d'anticiper l'arrivée de plusieurs joueurs en fin de contrat ailleurs. C'est notamment le cas du milieu allemand de Manchester City Ilkay Gündogan (32 ans) et du défenseur basque de l'Athlétic Bilbao Iñigo Martinez (29 ans).

Martinez prêt à accepter le deal, Gündogan hésite

Malgré tout, le Barça est contraint d'anticiper tous les scénarios... Y compris celui ne qualifiant pas ses nouvelles recrues. Selon le média ibérique Jijantes, dans la proposition du club catalan, on retrouve une clause spéciale de fair-play. Si le FC Barcelone ne peut pas enregistrer de renfort pour la saison 2023-24, les joueurs acceptant le deal se retrouveront prêtés à un autre club et payés aux conditions négociées. Une proposition que serait prêt à accepter Iñigo Martinez mais qui dérange Gündogan et son clan.

D'ailleurs, dans un entretien au Guardian, Ilhan, l'agent de Gündogan, a laissé entendre qu'il n'y avait « pas d'accord » alors que certains médias l'annoncent quasiment au Barça : « Ilkay est focalisé sur les semaines à venir avec City, la fin de saison et la naissance de son fils. Où jouera-t-il l'an prochain ? C'est toujours ouvert ! »