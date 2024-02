FC Barcelone Mercato : Lewandowski déjà très clair sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le prochain mercato estival du FC Barcelone risque d'être animé. Déjà parce que le président Joan Laporta, comme vous le savez, devra trouver un entraîneur, Xavi ayant décidé de quitter le club l'été prochain. Ensuite parce que le Barça devra, comme souvent ces dernières années, trouver des liquidités afin de recruter.

Fin de contrat en juin 2026

Et qu'enfin, il faudra vendre certains éléments pour alléger la masse salariale et respecter les exigences de la Liga. Voilà sans doute pourquoi le départ de Robert Lewandowski était imaginé en interne, ainsi que dans le presse catalane. Le Polonais, moins efficace cette saison (14 buts toutes compétitions confondues) n'a pourtant aucune intention de partir avant la fin de son contrat, en juin 2026.

C'est ce qu'il a rappelé au quotidien Sport, espérant même évoluer dans le nouveau Camp Nou. "C’est un terrain magique, et oui, bien sûr, je veux y jouer. Il faut encore attendre dix mois, mais j’espère qu’on pourra y être à la fin de l’année et pouvoir jouer avec tout le monde dans cette super ambiance. (…) Je me sens très bien en ville, ma famille aussi, nous sommes très heureux."



