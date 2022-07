FC Barcelone - Mercato : Lewandowski fait déjà une première victime

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Robert Lewandowski a débarqué au FC Barcelone et la nouvelle a forcément réjouit tout le monde... ou presque. Un grand perdant ressort de ce mouvement et il s'appelle Ferran Torres. Recruté pour 55 millions d'euros cet hiver, l'international espagnol s'est montré très décevant sur ses 6 premiers mois mais n'a jamais perdu la confiance de Xavi malgré des performances fantomatiques et des ratés immanquables. Après ce mercato, la donne pourrait changer pour le joueur de 22 ans déjà oublié par les fans.

Quelle place pour Torres ?

En évoquant l'attaque new look du Barça on se demande qui aura la place de titulaire parmi les choix qui s'opposent entre Fati, Raphinha, Dembele ou Aubameyang aux côtés de Lewandowski mais quid de Torres ? Souvent titulaire à gauche l'an passé grâce notamment aux absences de Fati, mais aussi essayé en pointe ou à droite, l'arrivée de Lewandowski chamboule les projets de Xavi concernant l'ancien citizen malgré une confiance encore très forte. D'après le média TodoFichajes, un prêt n'est pas exclu concernant le joueur formé à Valence qui n'aura pas eu sa chance très longtemps avec les Blaugranas.