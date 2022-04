FC Barcelone - Mercato : Lewandowski fixe une condition au Barça pour signer

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Face à la complexité de la signature d’Erling Haaland, qui semble plutôt se diriger vers le Real Madrid ou Manchester City, le FC Barcelone commence à se rabattre sur l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club bavarois, le Polonais n’est pas insensible à l’intérêt que lui porte le Barça. Mais pour signer en faveur du club blaugrana l’été prochain, l’ancien joueur du Borussia Dortmund, qui fêtera ses 34 ans, le 21 août prochain, voudrait un contrat à long terme, comme annoncé par le journaliste italien, Fabrizio Romano, dans son podcast Here We Go. Reste désormais à savoir si le FC Barcelone est prêt à offrir à Robert Lewandowski ce qu’il souhaite.

