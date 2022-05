FC Barcelone - Mercato : Lewandowski met un gros coup de pression à Laporta !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Tel que c'est parti, le Bayern Munich est en train de réaliser un coup de maître avec Robert Lewandowski. En se montrant intransigeant dès le premier jour avec son buteur polonais, qu'il souhaiterait prolonger mais à ses conditions, c'est-à-dire sans l'augmenter, le géant bavarois s'est placé en position de force. Car si le joueur s'est mis en tête d'aller voir ailleurs, notamment au FC Barcelone, il constate qu'il n'est pas si simple de partir.

Déjà, le Bayern Munich a fixé une indemnité de départ prohibitive pour lâcher son joueur, car il sait très bien que le Barça ne peut pas signer de gros chèque. Du coup, cela place Robert Lewandowski au pied du mur. Soit il veut partir et fait le forcing, soit il se résout à rester. Justement, El Mundo Deportivo annonce ce soir que le Polonais commencerait à s'agacer de l'attentisme des Blaugrana. Il voudrait qu'ils sortent de leur réserve et disent clairement ce qu'ils comptent faire avec lui. Il veut bien aller au feu et se brouiller avec le Bayern, mais à condition d'être certain de partir cet été. Or, pour le moment, le Barça n'aurait pas la possibilité de le rassurer à ce sujet. On s'achemine donc vers un maintien de Lewandowski chez les champions d'Allemagne...

Most decisive players in Europe this season:



1. 🇫🇷 Benzema

43 goals + 14 assists



2. 🇫🇷 Mbappé

35 goals + 19 assists



2. 🇵🇱 Lewandowski

49 goals + 5 assists



4. 🇫🇷 Nkunku

31 goals + 16 assists



5. 🇪🇬 Salah

30 goals + 15 assists pic.twitter.com/5VhS2NBEf8 — Football Talk (@Football_TaIk) May 5, 2022

