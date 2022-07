FC Barcelone - Mercato : Lewandowski ne passera finalement pas par la case Catalogne

Hier soir, après que le FC Barcelone et le Bayern Munich aient trouvé un accord pour un transfert de 45 M€ plus 5 M€ de bonus, Robert Lewandowski voulait s'envoler le plus rapidement possible pour la Catalogne. Le Polonais espérait prendre un vol privé ce samedi matin pour poser ses valises dans sa nouvelle ville d'adoption et s'entraîner dès que possible avec ses nouveaux partenaires.

Mais d'après The Athletic, ce planning idéal ne verra pas le jour. Notamment parce que les Blaugrana s'envolent aujourd'hui pour les Etats-Unis afin d'y effectuer une tournée. Lewandowski devrait prendre l'avion demain dimanche pour la Floride, passer sa visite médicale à Miami, signer son contrat et commencer sa préparation dans la foulée. Pour la présentation au Camp Nou avec des milliers de supporters enamourés, il faudra attendre !

🚨 Robert Lewandowski expected to fly on Sunday to join Barcelona pre-season tour to USA & all being well 33yo striker will undergo medical in Miami before completing transfer from Bayern Munich for €45+5m on 4yr deal @TheAthleticUK #FCBarcelona #FCBayern https://t.co/tX2k7g9PwB