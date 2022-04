FC Barcelone - Mercato : Lewandowski parle sans détour de son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Un dixième titre. De suite. De quoi montrer à l'Europe entière à quel point le Bayern Munich domine le football allemand de la tête et des épaules. Pourtant, son attaquant vedette, le canonnier polonais, Robert Lewandowski, a des envies d'ailleurs. Car il ne trouve pas un point d'entente avec ses dirigeants pour une prolongation.

On le sait, le FC Barcelone est aux aguets. Et pourrait essayer de racheter sa dernière année de contrat. En attendant, le joueur en a remis une couche hier, après le match contre Dortmund. Et on ne semble pas aller vers une prolongation...

" Il y aura bientôt une réunion, oui, mais rien de spécial ne s'est produit jusqu'à présent. Moi, je remarque également ce qui se passe et la situation n'est pas si simple. Pas facile. Si j'ai l'impression que le club veut me garder ? Vous devez demander au club."

Benjamin Danet

Rédacteur