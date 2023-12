FC Barcelone - Mercato : Lewandowski poussé vers la sortie ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Pas vraiment une nouveauté. Robert Lewandowski, plusieurs mois après son arrivée au FC Barcelone, est depuis quelques semaines sous le feu de certaines critiques. Trop lent, pas assez décisif, tout est lu et entendu ces derniers temps, alors que le Polonais affiche cette saison 7 buts inscrits en 12 matches de Liga.

55% des matches joués

Dans son édition, le quotidien Sport s'est penché sur le contrat du joueur au Barça. Précisant tout de même que ses émoluments évoluaient saison après saison, passant de 20 millions par an lors du dernier exercice à plus de 30 pour sa troisième saison si il est encore au club. Et c'est bien la question qu'il faut se poser. Car selon Sport, le président Laporta a fait intégrer une clause dans le contrat de son attaquant : le bail du joueur pourra être rompu si il n’a pas disputé 55% des matchs en Liga, soit comme titulaire, ou en qualité de remplaçant avec 45 minutes jouées.

De quoi éviter un échec au Barça, mais de quoi mettre une pression sur les épaules du joueur lors des compositions d'équipe données par Xavi.

