FC Barcelone – Mercato : Lewandowski révèle les raisons de son choix !

Robert Lewandowski est catalan pour les quatre prochaines saisons. Le buteur polonais s’est engagé avec le FC Barcelone après des semaines de négociations intense avec le Bayern Munich. Arrivée à Miami pour effectuer la pré-saison avec son nouveau club, il s’est exprimé sur les raisons de son choix de venir en catalogne.

Sur le site du club, le buteur polonais s’est justifié : « Je savais que ce projet avait un très bel avenir, même si ces dernières années ont été difficiles. Quand ils m'ont contacté, je n'y ai pas pensé car je savais que c'était le bon moment. Je suis là pour donner le meilleur de moi-même et aider l'équipe à être au top »

