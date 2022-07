FC Barcelone – Mercato : Lewandowski s’engage pour 4 saisons ! (officiel)

Alors que Robert Lewandowski est déjà présent avec le FC Barcelone à Miami depuis quelques heures, il a officiellement signé son contrat avec le club catalan. À 33 ans, il s'est engagé mardi pour quatre ans avec les Blaugrana. Le FC Barcelone a payé 45 millions d'euros au Bayern Munich, plus 5 de bonus. Sa clause libératoire a été fixée à 500 millions d'euros.

