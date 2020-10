FC Barcelone - Mercato : Lionel Messi a vidé tout son sac auprès de Ronald Koeman

Le FC Barcelone a connu sa première défaite de la saison à Getafe (0-1). Peu inspirés en attaque, les hommes de Ronald Koeman ont également été malchanceux en touchant du bois à deux reprises. L’entraîneur du Barça a par ailleurs déploré la rugosité des joueurs de la banlieue madrilène, qui n’ont pas hésité à intimider Lionel Messi et consorts. Justement, Koeman a évoqué la manière dont il a remis l’attaquant argentin (33 ans) à l’endroit lors de son arrivée musclée au Barça cet été. Le technicien néerlandais a passé de longs moments à comprendre pourquoi « La Pulga » était aussi remonté.

Messi a raconté « toutes sortes de choses » à Koeman

« C'était une priorité pour moi de parler d'abord à Messi, d'entendre comment il voyait les choses. Il m'a raconté toutes sortes de choses. J'ai écouté attentivement, je lui également indiqué que je n’étais pas là avant. Je pouvais seulement lui dire comment je voulais travailler et comment je voulais changer les choses. C'était bien, car à la fin de notre conversation, nous avons vraiment parlé de football, a expliqué Koeman dans les colonnes d’Algemeen Dagblad. Le club a été très clair, il ne pouvait pas partir. Donc, pour moi, la question principale était de savoir comment le ramener sur le terrain, en tant que personne et en tant que footballeur. Quand il a recommencé à s'entraîner après une semaine mouvementée, je n'ai vu que de bonnes choses dans son attitude. Il n'y avait et il n'y a rien à redire. Ce qui est génial, c'est que quand Messi voit un ballon, il s'amuse. »