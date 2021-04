FC Barcelone - Mercato : Lionel Messi au PSG, aucune inquiétude à Barcelone....

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Ce n'est qu'un début. Et si, en toute honnêteté, il est à ce jour impossible de dire où évoluera Lionel Messi la saison prochaine, on sait que le dossier est parti pour durer des semaines, voir des mois. Comme nous vous le disions ce matin, le média TNT Sports Brasil affirme que le PSG a déjà formulé une offre de contrat au génial milieu de terrain argentin. L'offre ? Deux ans, plus une année optionnelle.

Aussitôt interrogé, et notamment par le quotidien Mundo Deportivo, le FC Barcelone a répondu en off via quelques dirigeants bien placés. Et de toute évidence, la confiance reste de mise. "Leo est le meilleur du monde, son contrat prend fin et il n'a pas encore renouvelé, c’est juste normal qu'ils essaient. Ils ont de l'argent, ils veulent améliorer l'effectif et ils ont déjà prévenu que si Leo était sur le marché, ils seraient à la table où cette question est discutée."

Autre commentaire : "Ils essaient et nous n'avons rien à commenter. Chez nous ? Tranquillité...."