FC Barcelone – Mercato : Lionel Messi avait déjà failli quitter le Barça …

Si l'été dernier, l'épisode du possible départ de Lionel Messi (33 ans) a excité la presse mondiale et que la star du FC Barcelone n'était pas jamais allée aussi loin pour s'opposer à ses dirigeants, ce n'est pas la première fois que la Pulga avait songé à plaquer son club de toujours.

Légende des journalistes Mercato, Gianluca Di Marzio vient de publier un livre sur les coulisses du marché des transferts : Grand Hotel Calciomercato. Dans cet ouvrage, l'Italien fait quelques révélations et assure que Léo Messi était passé tout proche de rejoindre Chelsea, convaincu par un appel vidéo de … José Mourinho.

Jorge Messi a privé Chelsea et Mourinho du coup du siècle

A l'époque, Léo Messi – qui faisait l'objet d'une enquête pour évasion fiscale – envisageait de quitter l'Espagne et le « Special One » avait flairé l'opportunité. Si tout semblait ficelé, c'est finalement l'entourage de Messi, son père Jorge plus précisément, qui aurait fait capoter l'accord.

Soutenu par l'institution malgré sa condamnation, Léo Messi était finalement resté au Barça, enrichissant son palmarès de deux Ballons d'Or, trois Souliers d'or européen, un Mondial des Clubs, une Supercoupe d'Europe, une quatrième Ligue des Champions, deux Supercoupes d'Espagne, quatre Copa del Rey et autant de titres de Champions d'Espagne...