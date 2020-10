FC Barcelone – Mercato : Lionel Messi avait recalé sèchement le Real Madrid !

Dans son dernier livre « Grand Hotel Calciomercato », l'éminent spécialiste des transferts de Sky Italia Gianluca Di Marzio raconte de nombreuses anecdotes insolites sur le marché. Plusieurs de ces pages concernent d'ailleurs les vrai-faux départs du FC Barcelone de Lionel Messi.

Comme l'a révélé l'Italien, le sextuple Ballon d'Or est passé tout proche de rejoindre José Mourinho à Chelsea en 2014. A l'époque, la star du Barça avait des soucis avec le fisc et songeait alors à quitter la Liga mais les discussions avec son père s'étaient mal passées, mettant fin à l'accord.

« Je n'irai pas au Real, vous perdez votre temps »

Un an avant les Blues, c'était le Real Madrid qui avait tenté le coup. Sur une idée de Florentino Perez rêvant d'associer Léo Messi et son plus grand rival Cristiano Ronaldo. Comme l'avaient révélés les Football Leaks il y a deux ans, la Maison blanche avait même travaillé sur un contrat en or massif de huit ans à 23 M€ par saison. Pour autant, le président madrilène s'était heurté à l'attachement de Messi pour « son » Barça.

Sans même écouter l'offre de contrat que Florentino Perez lui avait concocté, Lionel Messi avait répondu sans réfléchir aux émissaires merengue : « Je n’irai pas au Real, vous perdez votre temps ». S'il a songé à plier bagage cet été et est même allé au rapport de force avec ses dirigeants, l'Argentin n'est pas le genre d'hommes à valider ce type de trahison. Luis Figo serait bien inspiré de prendre des notes...