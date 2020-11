FC Barcelone – Mercato : Lionel Messi offert dès cet hiver à Guardiola à un prix discount ?

Plus les semaines vont passer, plus la question de l'avenir de Lionel Messi va devenir intenable au FC Barcelone. Face à l'intransigeance de Josep Maria Bartomeu, la Pulga avait préféré renoncer à un clash pour partir l'été dernier. Mais cette fois-ci, avec un contrat expirant à l'été 2021, le numéro 10 du Barça a le timing de son côté.

Et la dernière tendance n'est pas franchement positive sur un avenir catalan. Son coup de gueule au sujet des propos de l'entourage d'Antoine Griezmann - « Je suis un peu fatigué d'être en permanence le problème de tout au club » - confirme clairement le malaise de Messi au sein du FC Barcelone. De quoi ouvrir une aubaine à Manchester City ?

Messi pour moins de 55 millions ?

Le club anglais, déjà intéressé cet été, a un argument de poids avec la prolongation de contrat de Pep Guardiola, officialisée ce jeudi. Et City pourrait même avoir une opportunité en or de lui offrir un beau cadeau dès cet hiver.

The Sun affirme en effet qu'un transfert de Lionel Messi serait possible dès janvier ! Et ce pour un montant quasiment discount pour un joueur de la dimension de la Pulga : moins de 55 millions d'euros. A voir désormais si le Barça prendrait effectivement le risque de lâcher Messi pour ne pas le perdre libre six mois plus tard. Et si City tentera vraiment sa chance dans quelques semaines...