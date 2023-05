FC Barcelone - Mercato : retournement de situation pour Gündogan !

Alors que les supporteurs du Barça s’imaginaient déjà avec Ilkay Gündogan dans leur équipe, le club de ce dernier ne compte pas se laisser faire. Selon le Times, Ilkay Gundogan serait sur le point de prolonger l’aventure avec Manchester City lui qui était en fin de contrat en juin prochain. La presse anglaise en est sûre, le milieu de terrain jouera pour les Citizens la saison prochaine. Sauf que tout le monde n'a pas l'air de cet avis pour l'instant...

Le Barça aurait encore de l’espoir dans ce dossier. En effet, Fabrizio Romano est beaucoup moins équivoque dans ce dossier. « Manchester City va offrir à Ilkay Gündogan un nouveau contrat valable jusqu'en juin 2024 avec une option pour une saison supplémentaire, potentiellement en juin 2025 », a d’abord expliqué le spécialiste du marché des transferts.

« Les discussions vont se poursuivre dans les prochains jours, la proposition du Barça reste valable sur la table. Aucune décision n’est prise par Gündogan pour le moment », a expliqué le journaliste italien sur son compte Twitter. Les limites financières du FC Barcelone, la puissante économique de City… Les dirigeants catalans ont intérêt à se montrer convaincant pour chiper l’international allemand, affaire à suivre.

