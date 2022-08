FC Barcelone - Mercato : Manchester United lorgne deux autres Blaugrana que De Jong

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Comme très souvent avec les entraîneurs néerlandais, Erik ten Haag aime recruter des compatriotes. Johan Cruyff ou Louis van Gaal faisaient exactement pareil. Arrivé à Manchester United, l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam a décidé de puiser dans le réservoir des Lanciers mais aussi du côté du FC Barcelone. On sait qu'il tient absolument à recruter Frenkie De Jong, même si cet intérêt n'est pas réciproque.

Mais il aurait, selon Sport, deux autres Blaugrana dans le viseur : Memphis Depay et Sergino Dest. Les deux sont poussés vers la sortie et les deux se sont faits à l'idée de quitter la Catalogne cet été, même s'ils n'étaient pas chauds à la base. Dans les deux cas, le Barça réclamerait une vingtaine de millions d'euros. Mais pas sûr que Depay ait envie de retourner du côté du Théâtre des Rêves, où il avait vécu un véritable cauchemar entre 2015 et 2017...