FC Barcelone – Mercato : Manchester United peut encore faire capoter le dossier Depay (OL) !

En Espagne, on aime aller vite en besogne sur les dossiers. Depuis quelques jours – et encore plus depuis la nomination de Ronald Koeman comme coach – le nom de Memphis Depay (Olympique Lyonnais, 26 ans) revient avec insistance du côté du FC Barcelone. Certains médias comme La Vanguardia vont même jusqu'à annoncer qu'un accord est quasi total avec le club de Jean-Michel Aulas pour un transfert compris entre 20, 25 et 30 M€.

Manchester prioritaire pour Depay jusqu'en 2021

Cependant, sur ce dossier, beaucoup omettent une clause essentielle qu'il convient de rappeler : lorsque l'OL a fait signer Depay pour 16 M€ en provenance de Manchester United en janvier 2017, plusieurs alinéas ont été ajouté dans le contrat de l'attaquant batave. Il est notamment prévu que les Red Devils soient avisé en cas d'offre acceptée par Lyon pour Memphis Depay. Manchester restera prioritaire s'il décide de s'aligner sur l'offre reçue.

Le contrat de Depay arrivant à échéance en 2021 et n'ayant jamais été prolongé, ce point est bien entendu toujours valable. Pour imaginer Memphis Depay endosser la tunique blaugrana, il y a donc encore quelques étapes à franchir. La première étant quand même d'émettre une offre formelle, validée par l'OL, et qui devra également être transmise à Manchester. On n'en est bien évidemment pas encore là...